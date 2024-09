VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE. OTTOBRE PER I “PRIORITARI”, IL 5 VAX DAY

Data pubblicazione 27 Settembre 2024

LECCO – La campagna antinfluenzale prende avvio martedì 1° ottobre in tutta la Lombardia, con la somministrazione per operatori sanitari, pazienti cronici, pazienti ricoverati, donne in gravidanza e ospiti delle UDOSS (RSA, RSD, etc).

Il primo weekend del mese, 5 e 6 ottobre, avranno luogo i “vax day”, delle aperture straordinarie per l’offerta vaccinale sul territorio. Sul territorio di ATS Brianza per l’occasione sarà possibile vaccinarsi presso i seguenti centri vaccinali: sabato 5 ottobre, dalle 9 alle 14, Cv di Lecco, Via Tubi 43…