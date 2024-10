Data pubblicazione 3 Ottobre 2024

LECCO – In vista del match di venerdì contro il Renate dell’ex allenatore Luciano Foschi, che ritrova i blucelesti dopo una sconfitta, mister Francesco Baldini ha analizzato la situazione in casa Calcio Lecco: “Al momento disponiamo di pochi giocatori e molti sono ancora in dubbio: Frigerio, Lepore, Marrone che ne avrà per un po’ e Beghetto, che non è al cento percento”.

Sul ritornato Artur Ionita, ci sono pochi dubbi …

