RASTRELLAMENTI NAZIFASCISTI. LE INIZIATIVE DELL’ANPI A 80 ANNI DALL’OTTOBRE ’44

Data pubblicazione 3 Ottobre 2024

VALSASSINA – L’Anpi Provinciale Lecco ha organizzato un ricco programma di iniziative nella ricorrenza dell’80° anniversario dei rastrellamenti nazifascisti in Valsassina e Alto Lario.

Nell’ottobre 1944 diverse centinaia di nazifascisti bloccano le valli da Lecco a Colico. Le formazioni partigiane si riparano sulle montagne attestandosi in Val Biandino (rifugio Tavecchia) e in alta Val Varrone (rifugio Santa Rita). Nel corso del rastrellamento, durato ben 40 giorni, i tedeschi ed i fascisti risalgono le valli da varie direttrici puntando decisamente su Biandino: bruciano i cascinali, le chiesette ed i rifugi che incontrano. L’11 ottobre 1944 il rastrellamento diventa ossessivo e minuzioso come non mai: sbandati, simpatizzanti e semplici sospetti vengono arrestati, spesso torturati a morte, uccisi, deportati nelle prigioni tedesche. Negli scontri a fuoco trovano la morte i partigiani Mario Acerboni, Guerino Besana, Ugo Cameroni, Giovanni Ferrari, Mikalowic Larwic (prigioniero di guerra russo unitosi ai partigiani), Angelo Magni, Virginio Mori e Giuseppe Trezza. Altri partigiani vengono catturati e il 15 ottobre 1944, davanti al muro del cimitero di Introbio vengono fucilati Benedetto Bacchiola, Carletto Besana, Carlo Cendali, Francesco Guarniero, Andrea Ronchi e Benito Rubini.

La giornata principale è quella di sabato 12 ottobre in Val Biandino, anche in caso di maltempo. Ritrovo a Introbio al piazzale Norda con partenze alle 8, alle 9 e alle 10 (disponibile servizio navetta a pagamento). Alle 9 in Val Biandino l’apertura della mostra commemorativa, alle 10.30 messa al santuario Madonna della Neve in onore dei caduti, alle 11.30 la commemorazione ufficiale con il discorso di Carlo Ghezzi della Segreteria nazionale Anpi e la deposizione della corona alla stele della 55ª Rosselli. Pranzo su prenotazione e alle 14 intervento del presidente Anpi provinciale Enrico Avagnina, a seguire Angelo Pavoni presidente della sezione Anpi Valsassina illustrerà le attività di ricerca storica svolte sul territorio. A conclusione canti della Resistenza con il coro Cantar Partigiano.

Numerose e di interesse anche gli appuntamenti collaterali.

• Presentazione del libro “Verrà quel beato giorno di rivederci – lettere di internati Valsassinesi” a cura di Angelo

Pavoni e Augusto Giuseppe Amanti.

• La corale Cantar Partigiano presenta “cantarResistenza-Storie, vite ed emozioni (in 13 quadri) con i canti dei

Partigiani”. Il 15 ottobre ore 10.30 a Introbio in occasione della celebrazione Partigiani trucidati; il 19 ottobre ore 21.00 a Pasturo, presso il Cineteatro Bruno Colombo.

• Incontri della corale Cantar Partigiano con la scuola di Introbio.

• Lettura alle studentesse ed agli studenti della Valsassina delle lettere dei condannati a morte: programma in

fase di elaborazione con le scuole.

• 10 ottobre annullo postale presso Municipio Dervio.

• 10 ottobre ore 21.00 presso Municipio Dervio, proiezione docufilm “Potenti in fuga” seconda versione