Data pubblicazione 4 Ottobre 2024

VALSASSINA – Il sondaggio che ogni settimana interroga i lettori di Valsassinanews questa volta affronta la tematica sempre accesa dei soccorsi in montagna. Vanno pagati o è giusto che siano gratuiti per tutti? La consultazione è aperta: si può votare in questa pagina oppure nel box a destra nella homepage del giornale online. C’è tempo fino a giovedì 10 ottobre.

SOCCORSI IN MONTAGNA, PAGARLI O MENO? Sì, per gli "improvvisati"

No in assoluto

Valutando caso per caso

Serve un patentino

Non ho le idee chiare in proposito

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati