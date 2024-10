CALCIO, CORTENOVA PIÙ FORTE DEGLI INFORTUNI. IL PUNTO SULLA STAGIONE

Data pubblicazione 5 Ottobre 2024

CORTENOVA – Sono nove i punti collezionati in quattro partite dal Cortenova, che con un ottimo inizio di campionato pare essersi nuovamente candidato nella lotta per le posizioni che contano. Un rullino di marcia formato da tre vittorie, ottenute tutte “di misura”, e una sola sconfitta contro il Verderio, tra i favoriti dichiarati di questo torneo.

Come dicevamo, una costante accomuna i successi gialloblu: in tutti i casi, i tre punti sono arrivati con un solo gol di scarto sugli avversari. 3-2 all’Aurora San Francesco, 1-2 sul campo della Rovinata e 2-1 in casa contro il Barzago. Nove punti in cascina con un finale sempre “di sofferenza”, ma che dimostra la capacità del Cortenova di saper gestire anche la pressione degli assalti avversari.

Statistiche non ancora da “top team” quelle della squadra allenata da Andrea Tantardini. Sette gol fatti e sei subiti che valgono un +1 di differenza reti, il dato peggiore tra le prime sei in classifica.

Particolarmente rilevante anche la situazione infermeria. Questa settimana ha visto perdere altre due pedine nello scacchiere gialloblu. Più serio l’infortunio di Umberto Paroli, con un presunto trauma a livello del ginocchio che potrebbe tenerlo lontano dai campi per un lungo periodo. Tre settimane invece lo stop previsto per Serigne Diakathe, che ha rimediato una lesione muscolare al bicipite femorale. A loro si aggiungono Spada, Benedetti e Bellati, che nel breve dovrebbero tornare a lavorare in gruppo. Diversa invece la situazione di Lorenzo Ripamonti, il cui infortunio subito contro il Verderio deve ancora essere valutato per accertamenti.

Anche per questo la società è corsa ai ripari, aggregando temporaneamente alla prima squadra due giovani dalla juniores. Si tratta di Lorenzo Gianola, che ha bagnato il suo esordio tra i grandi con un gol in coppa Lombardia, e di Niccoló Tagliaferri; per quest’ultimo, attaccante classe 2007, due spezzoni convincenti nelle ultime gare in campionato, con la rete sfiorata nella vittoria casalinga contro il Barzago.

Domenica altra sfida delicata per la squadra valsassinese. Al centro sportivo Todeschini di Bindo arriva il Foppenico, squadra decisamente più ostica di quanto racconti la classifica. La dimostrazione arriva dai precedenti dello scorso anno: i calolziesi, molto fisici e solidi in fase difensiva, strapparono lo 0-0 a Cortenova all’andata, andando a vincere 1-0 al ritorno sul campo di Carenno.

Insomma, una sfida complicata in programma domenica alle 15:30, ma che non può spaventare un Cortenova che, costellato da infortuni, è stato capace di portare in valle tre vittorie nelle prime quattro gare.

RedSpo