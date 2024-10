PREMANA RIVIVE L’ANTICO: TUTTE LE INDICAZIONI PER I VISITATORI

Data pubblicazione 10 Ottobre 2024

PREMANA – Il conto alla rovescia è quasi terminato: al taglio del nastro della 12ª edizione di Premana rivive l’antico mancano ormai solo una manciata di giorni. Mentre in paese si lavora per ultimare i preparativi è giunto il momento di fornire tutte le informazioni utili per raggiungere il paese e affrontare in sicurezza il percorso, dalla zona industriale fino al centro storico.

Visitare Premana rivive l’antico sarà un’esperienza indimenticabile. La Pro Loco, i figuranti e tutti i volontari che in questi mesi hanno lavorato per organizzare la manifestazione sono pronti ad accogliere i visitatori, per accompagnarli in un emozionante viaggio indietro nel tempo.

ACCESSIBILITÀ

Premana Rivive l’Antico è un evento adatto a visitatori di tutte le età. Affrontare l’intero percorso, dalla località Giabbio fino al centro di Premana, richiede circa due ore e mezzo di tempo. La prima parte del tracciato si sviluppa su un sentiero di montagna, di conseguenza è fortemente raccomandato indossare calzature comode e adatte al percorso (no scarpe con il tacco o sandali). Data la conformazione del terreno il percorso non è accessibile a carrozzine e passeggini. È consentito l’accesso ai cani di piccola e media taglia con l’obbligo di utilizzo di guinzaglio e museruola. La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteo. In caso di maltempo il percorso sarà ridotto alla sola seconda parte, quella in paese, dove verrà eventualmente spostata la biglietteria.

VIABILITÀ

Nelle due giornate della manifestazione non sarà possibile raggiungere Premana con il proprio mezzo. I visitatori potranno lasciare le auto nelle aree parcheggio predisposte a Casargo e Margno (la mappa è disponibile sul sito www.premanarivivelantico.it). Da qui si potrà arrivare alla partenza del percorso, e ritornare ai posteggi, tramite i numerosi bus navetta gratuiti che saranno in servizio per tutta la giornata, fino alle 20, sia sabato che domenica. Il tempo di attesa minimo è di 20 minuti.

BIGLIETTERIA

Per chi non avesse usufruito della prevendita online sarà possibile acquistare il ticket di ingresso alla biglietteria posta all’inizio del percorso (per l’itinerario completo), oppure a quella posta in paese (nel caso si voglia percorrere solamente la seconda parte del percorso). La biglietteria sarà aperta sabato 12 ottobre dalle 8.30 alle 17 e domenica 13 ottobre dalle 8.30 alle 16.30. I biglietti saranno in vendita al prezzo di 12 euro per gli adulti e 5 euro per i ragazzi fino a 13 anni. Ingresso gratuito per i bambini fino a 6 anni. Nel costo del biglietto è incluso l’ingresso omaggio al Museo Etnografico di Premana.

RISTORAZIONE

Lungo il percorso saranno presenti vari punti di ristoro dove si potranno gustare i piatti tipici della tradizione premanese. Alla fine del tracciato verrà inoltre allestito un ristorante self-service.

SERVIZI IGIENICI

Lungo il percorso sarà possibile accedere a WC mobili, disposti nella zona di partenza (prima della biglietteria) e poi in vari punti del paese. Non saranno invece presenti servizi igienici nella parte di percorso tra la partenza e l’ingresso nel centro abitato di Premana.