SP 62, DAL 4 NOVEMBRE CHIUDE PER LAVORI UN PONTE IN DIREZIONE TACENO

Data pubblicazione 30 Ottobre 2024

VALSASSINA – Tramite un’apposita ordinanza, la Provincia ha confermato la chiusura totale al transito della Sp 62 della Valsassina, al pk 26+061 circa, per l’esecuzione delle lavorazioni di manutenzione straordinaria del ponte stradale ubicato in prossimità dell’intersezione con la SP62dir (diramazione per Taceno). Non si tratta di quello principale, all’altezza di Tartavalle, ma di uno dei ponticelli successivi verso Pennaso.

L’ordinanza entrerà in vigore dalle 8.30 di lunedì 4 novembre e sarà valida sino alle 17 di venerdì 6 dicembre; la misura interesserà tutti gli utenti.

RedViab