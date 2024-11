LETTERA/REFERENDUM FUSIONE: “NUOVA CONSAPEVOLEZZA A CORTENOVA”

Data pubblicazione 3 Novembre 2024

Buongiorno Sig. Direttore,

con questa lettera vorrei sensibilizzare e consapevolizzare Lei, il suo pubblico e soprattutto i cittadini di Cortenova in merito all’esito del Referendum della fusione, visto anche il gran fermento che ne è scaturito.

Riguardo gli accadimenti politico – sociali del Comune di Cortenova, deve sapere che lo stesso funziona esattamente come un vecchio Feudo medievale: abbiamo un ricco Feudatario che mascherandosi dietro all”’amministrare per il bene del Comune”, agisce in realtà per gli interessi personali e dei relativi Vassalli, essi composti da Maestri Muratori, Compagnie Commerciali, Sudditi e Guardie (sempre utilizzando apposite metafore medievali).

Ora veniamo al Referendum: premesso che non sono assolutamente contrario a un’idea di fusione strutturata nella maniera corretta, anziché fatta in fretta e furia come peggio non si poteva, mi trova allibito il fatto che i promotori della stessa non digeriscano quanto espresso dal popolo.



Nelle varie lettere e commenti comparsi, ho riscontrato i sostenitori del ”sì” aggrapparsi a campanilismo, poca apertura al cambiamento e sperpero di soldi pubblici, parlando di una ”occasione persa”, ma in realtà non hanno capito il vero motivo dell’esito del Referendum. Io credo che, non a caso, siano stati proprio i cittadini di Cortenova a opporsi a questo progetto e l’abbiano fatto per motivazioni ben precise.



Finalmente si sono stufati del ”predicare bene e razzolare male” attuato da chi ci amministra.



Il cosiddetto ”amministrare per il bene del paese” è stato nuovamente accantonato, proponendo un progetto di fusione fatto in maniera del tutto egoistica per metodi e tempistiche: tutto questo per favorire gli interessi economici e personali delle ormai note industrie (collegate tra loro da legami famigliari e di clientelismo) che agiscono in modo INDEGNO in più ambiti.

Che dire, Cortenova questa volta ha aperto gli occhi e questo è sicuramente simbolo di cambiamento.



Che il Feudo stia vacillando?



La ringrazio fin d’ora se vorrà dare spazio a queste parole, sono sicuro si troveranno d’accordo molti miei compaesani.

Un giovane storiografo cortenovese