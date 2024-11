CORTENOVA: SABATO ‘CONCERTO PER UN AMICO’ DEDICATO A GIOVANNI BELLOMI

Data pubblicazione 4 Novembre 2024

CORTENOVA – Sabato 9 novembre alle 11, presso la chiesa parrocchiale di Cortenova, si terrà il tradizionale concerto in memoria di Giovanni Bellomi.

Giunto alla sua 19ma edizione, il “Concerto per un Amico” ricorda l’illustre concittadino, ingegnere, scienziato, docente e ricercatore, stroncato da una grave malattia nel 2004, quando aveva appena 41 anni.

Bellomi viene ricordato per i suoi studi di fisica, matematica ed ingegneria elettronica, che gli sono valsi un posto di rilievo all’Università della California a Santa Barbara nonché interesse internazionale per le sue ricerche. Il Comune di Cortenova gli ha intitolato nel 2013 le scuole elementari del paese.

Gli artisti che si esibiranno saranno il sassofonista Rodrigo Perez Vila, Byron Wallis alla viola ed Alfredo Oyaguez Montero al piano: il repertorio passerà dalla musica classica di Schubert e Bach alle suites dell’impressionista spagnolo Manuel de Falla, includendo anche tre preludi dello statunitense George Gerswhin.