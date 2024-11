CORTENOVA CALCIO: CONTRO LA “PAREGGITE” URGONO I 3 PUNTI

Data pubblicazione 8 Novembre 2024

CORTENOVA – La trasferta a Valmadrera contro la Polisportiva 2001 ha chiuso definitivamente la Coppa Lombardia del Cortenova, che ora potrà concentrare il 100% delle energie sul campionato di Seconda Categoria.

Una Coppa non certo indimenticabile per i valsassinesi, che hanno chiuso il loro girone al terzo posto con una sola vittoria, due pareggi e tre sconfitte. Dello stesso avviso anche l’allenatore Andrea Tantardini, che così commenta: “Inutile dire che un po’ di delusione c’è per la non brillante classifica, ma in questo girone ci sono state diverse gioie come i primi goal in prima squadra di Luigi Pomi, Lorenzo Gianola, Nicolò Tagliaferri e Andrea Tenderini“.

Ed è stato proprio il rigore segnato da quest’ultimo nell’incontro di mercoledì a scacciare la maledizione dei pareggi, ben sei consecutivi dal 13 ottobre ad oggi. Un trend che deve tuttavia ancora essere invertito in campionato, che vedrà i gialloblu nuovamente in campo contro la Pol 2001, domenica 10 novembre alle 17 al Bione.

La classifica vede il Cortenova favorito, avanti di tre punti rispetto alla squadra lecchese. Tuttavia i precedenti dimostrano come, classicamente, la Pol sia una formazione ostica con cui giocare. Lo scorso anno al Bione finì 2-1 per i padroni di casa, mentre in Valle regnò l’equilibrio (0-0).

Più gol segnati (17 Vs 13) ma anche subiti (17 vs 11) per la formazione lecchese, che in campionato ha perso le ultime due sfide con Barzago e Aurosa San Francesco. Insomma, un momento negativo che il Cortenova può sfruttare a suo favore per cercare quei tre punti che sarebbero fondamentali per la rincorsa alle prime della classe.

RedSpo