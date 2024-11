YOUNG. A LARIOFIERE 25MILA STUDENTI DA TUTTA LA LOMBARDIA

Data pubblicazione 13 Novembre 2024

ERBA – Sta per partire la 17esima edizione di Young, il Salone internazionale dedicato all’orientamento Scuola, Formazione, Università e Lavoro. Da giovedì 14 a sabato 16 novembre, i padiglioni del Centro Espositivo Lariofiere accoglieranno migliaia di giovani chiamati a scegliere il loro percorso di studi dopo la Terza media e post Diploma o che stanno per affacciarsi al mondo del lavoro.

L’offerta sarà davvero ampia: saranno presenti, infatti, quasi 200 realtà tra italiane ed estere, tra le quali si evidenzia la crescita del numero di ITS che parteciperanno con i loro stand, accanto a quelli di tutte le Università lombarde, ma anche di numerosi Atenei con sede nel resto d’Italia, ma anche in Canada, Regno Unito, Svizzera e Malta. Particolare attenzione, in questa nuova edizione, sarà riservata anche al mondo delle aziende, affinché i giovani possano “toccare con mano” le opportunità di crescita professionale che possono offrire le imprese del territorio e quali sono i profili oggi più ricercati.