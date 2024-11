Data pubblicazione 19 Novembre 2024

PASTURO – L’Associazione Il Grinzone organizza per domenica 1° dicembre alle 16.30, presso la sala cinematografica di Pasturo, un incontro con Lucia Capuzzi.

Capuzzi, giornalista di “Avvenire” inviata a Gerusalemme, è diretta testimone del conflitto in corso e attraverso la sua esperienza diretta parlerà dell’attuale situazione in Palestina e in Israele.

La serata è stata organizzata in collaborazione con il Decanato della Valsassina.