CINEFORUM. IN SALA “FOGLIE AL VENTO” DI KAURISMAKI

Data pubblicazione 20 Novembre 2024

PASTURO – Giovedì 21 novembre sullo schermo del 54° Cineforum Valsassinese la pellicola Foglie al vento del regista finlandese Ari Kaurismaki. Il film è stato girato ad Helsinki nel 2022 ed è stato premiato al festival di Cannes 2023.

Ansa è commessa in un supermercato, ma viene licenziata quando viene scoperta a regalare del cibo scaduto a un barbone. Holappa lavora in un cantiere edile, ma anche lui licenziato perché sorpreso a bere durante il lavoro. Le due solitudini si incontrano per caso una notte in un karaoke-bar a Helsinki. È l’ultima occasione per trovare il primo, unico e definitivo amore della loro vita. Il percorso è però intralciato dall’alcolismo di lui, dai numeri di telefono persi, dal non conoscere nomi o indirizzi reciproci e dalla tendenza generale della vita a porre ostacoli a chi cerca la propria felicità.

La proiezione inizia alle 21. Il costo del biglietto per singola proiezione è di 7 euro mentre l’abbonamento all’intera rassegna costa 70 euro.