Data pubblicazione 28 Novembre 2024

BALLABIO – Nel lecchese sono ben duecento le famiglie di origine kosovara provenienti da Vitia, città del sud-est del paese situata nel distretto di Gjilan, che negli ultimi decenni ha visto crescere significativamente il fenomeno dell’emigrazione.

E sabato la comunità di quanti sono partiti da lì per raggiungere Ballabio, la Valsassina, Lecco e i dintorni ospiterà il sindaco di quel grosso borgo di circa 50.000 abitanti Sokol Haliti (nella foto in copertina). L’evento è programmato per le …

