IL RAGAZZO E L’AIRONE. IL CAPOLAVORO DI MIYAZAKI AL CINEFORUM DI PASTURO

Data pubblicazione 18 Dicembre 2024

PASTURO – Seconda tappa nella produzione cinematografica giapponese per l’edizione numero 54 del Cineforum Valsassinese. Giovedì 19 dicembre sullo schermo del cineteatro di Pasturo verrà proiettato Il ragazzo e l’airone, pellicola di Hayao Miyazaki premiata con l’Oscar 2024 per il miglior film d’animazione.

La guerra del Pacifico brucia Tokyo e il mondo di Mahito, un ragazzino traumatizzato dalla morte della madre, divorata dal fuoco dei bombardieri. Due anni dopo, elaborato il lutto, suo padre lascia la città per la campagna e per la cognata, da cui adesso aspetta un figlio. Mahito fatica ad accettare una nuova mamma e una nuova vita ma qualcosa lo distrae dal dolore. Un airone cenerino e ostinato lo tormenta e ‘gli parla’ conducendolo in un mondo fantastico e nascosto, dove scoprirà il mistero della vita e della sua famiglia. Tra antenati e parrocchetti, madri e matrigne, il ragazzo troverà le risposte che cerca e il futuro che merita.

La serata inizia alle 21. Il costo del biglietto per singola proiezione è di 7 euro mentre l’abbonamento all’intera rassegna costa 70 euro.