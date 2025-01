CON LA CAVALCATA DEI TRE RE A PREMANA SI RINNOVA LA TRADIZIONE

Data pubblicazione 2 Gennaio 2025

PREMANA – Come ogni anno la sera del 5 gennaio si terrà a Premana la Cavalcata dei Tre Re, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Coro Nives e la Corale Santa Cecilia. In questo 2025 toccherà poi alla classe 2002 collaborare alla buona riuscita di un rito molto suggestivo e particolarmente sentito dalla comunità premanese: tre coscritti interpreteranno i magi a cavallo, altri si caleranno nelle vesti di beduini e altri ancora comporranno il presepe vivente in piazza della chiesa.

La cavalcata prenderà il via intorno alle 20.30 dall’Elephant Pub e seguirà un itinerario di dieci tappe attraverso il centro storico del “paese delle lame”. Ad ogni stazione verranno intonate alcune strofe del tradizionale canto dei Tre Re, mentre la versione completa è prevista solo in alcuni punti. Intorno alle 23 i magi raggiungeranno la piazza della chiesa dove tutti i presenti eseguiranno per un’ultima volta il canto completo, mentre i Re offriranno i propri doni al Bambin Gesù.

Oltre alla Cavalcata del 5, i tre Re “torneranno in scena” nella messa serale del giorno successivo, quando porteranno nuovamente oro, incenso e mirra all’altare, accompagnati per un’ultima volta dal “loro” canto, che segnerà la fine delle feste natalizie.