RE MAGI IN ALTOPIANO. SABATO CORTEO, DEGUSTAZIONI E INFINE LA BEFANA

Data pubblicazione 2 Gennaio 2025

CASSINA/CREMENO – Sabato 4 gennaio i Re Magi e la Befana arrivano in Altopiano. Ritrovo alle 17 al bar parco giochi di Cassina Valsassina, il corteo si snoderà nelle vie del paese dove verranno offerte varie degustazioni, sino a giungere nella piazza di Cremeno dove sarà messo in scena il presepe vivente. Alle 19.30 in oratorio la tradizionale polenta taragna degli Alpini, infine comparirà la Befana con caramelle per tutti i bambini.

L’iniziativa è organizzata dalla scuola dell’infanzia e dai volontari di Cassina, con il patrocinio dei Comuni di Cassina e Cremeno.