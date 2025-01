CALCIO: IL CORTENOVA RIPARTE DOMENICA CONTRO IL BARZAGO

Data pubblicazione 10 Gennaio 2025

CORTENOVA – Pochi giorni alla ripresa del campionato di Seconda Categoria, con il Cortenova chiamato a una rimonta in classifica per raggiungere l’obiettivo della zona playoff, oggi distante cinque punti.

La prima sfida del 2025, che dà il via al girone di ritorno, vedrà i valsassinesi in trasferta contro il Barzago, formazione che in classifica è davanti di solo un punto. Dopo un pessimo avvio, la squadra brianzola è cresciuta e ha ottenuto punti pesanti, issandosi a metà classifica al termine dell’andata.

Nella sfida di ottobre, la doppietta da “rapace” di Busi regalò la vittoria al Cortenova, che si impose 2-1. In quell’occasione, il Barzago giocò un’ora di gioco con l’uomo in meno per l’espulsione di Ramaj, ex della sfida.

Da segnalare la presenza nella rosa valsassinese di un nuovo giocatore: si tratta dell’attaccante Filippo Garagnani, che ha giocato il girone di andata tra le fila della Rovinata. Curiosità: fu proprio lui che lo scorso anno segnò una doppietta al Cortenova con la maglia del Vercurago, condannando i gialloblu a una sconfitta contro l’allora fanalino di coda del girone, poi retrocesso.

Nel weekend si torna quindi in campo: fischio d’inizio alle 14:30 di domenica 12 gennaio al centro sportivo comunale di Barzago.