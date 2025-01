CALCIO: IL CORTENOVA RIPARTE COL PIEDE GIUSTO. DOMENICA IL QUARTO ATTO CONTRO L’AURORA SAN FRANCESCO

Data pubblicazione 13 Gennaio 2025

CORTENOVA – Un punto in cascina e tante buone sensazioni per la prima squadra del Cortenova dopo la trasferta di Barzago, con l’unica nota stonata di non aver portato a casa il bottino pieno.

La squadra di Andrea Tantardini ha messo in campo grinta, coraggio e voglia di portarsi a casa il risultato, come dimostra il gol del pareggio siglato proprio nell’ultimo minuto di partita. Per due volte sotto nel punteggio, i gialloblu hanno avuto la forza di reagire e, nonostante una porta “stregata”, hanno infine ottenuto un pareggio, che, a dirla tutta, sta comunque stretto.

Tra le notizie più liete le due reti siglati dagli attaccanti: Diakhate ha convinto tutti con una prestazione di sostanza, condita dalla gioia personale, e Garagnani ha bagnato il suo esordio con il gol, realizzando il rigore del 2-2, da lui stesso guadagnato. Due ventate di gioia per galvanizzare il reparto offensivo, quello che più ha steccato nel girone di andata.

In classifica cambia comunque poco: il Cortenova resta decimo, lontano sette punti dalla zona playoff.

Nel prossimo match, altro scontro diretto per i valsassinesi, che se la vedranno ancora una volta in trasferta contro l’Aurora San Francesco. La formazione lecchese ha gli stessi punti del Cortenova, precedendolo il classifica per la differenza reti migliore.

Quest’anno le due squadre si sono già affrontate ben tre volte, due delle quali in Coppa Lombardia. Nella sfida d’andata di campionato ebbe la meglio il Cortenova, che si impose 3-2. In Coppa una vittoria per l’Aurora e un pareggio.

Bilancia in equilibrio, dunque, per la prossima partita, in programma domenica 19 gennaio al centro sportivo Rio Torto di Valmadrera alle 14:30.

RedSpo