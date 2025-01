CALCIO, CORTENOVA: TRASFERTA OSTICA A VERDERIO

Data pubblicazione 25 Gennaio 2025

CORTENOVA – Messa nel cassetto la prima vittoria del 2025, una sfida proibitiva aspetta la prima squadra del Cortenova, che domani, domenica 26 dicembre, se la vedrà contro il Verderio, secondo in classifica nel campionato di Seconda Categoria.

Gli uomini allenati da Tantardini arrivano alla terza trasferta consecutiva galvanizzati dai tre punti ottenuti con l’Aurora San Francesco, portati in cascina dopo una prestazione tutto sommato convincente. Così come era stata convincente anche la prima uscita del girone di ritorno, culminata con il 2-2 sul campo del Barzago.

Insomma, un momento positivo per i gialloblu, chiamati a fare punti sia per allontanare le inseguitrici, sia per cercare di rucucire il gap che li separa dalla zona playoff.

Gli avversari del weekend hanno dalla loro parte una classifica decisamente più positiva. Sembra che siano tre le formazioni a giocarsi la promozione diretta: Verderio, per l’appunto, Audace Osnago e Oratorio Lomagna.

All’andata Cortenova e Verderio si diedero battaglia per tutto il match, ma alla fine a spuntarla furono i lecchesi grazie alla doppietta di Merlini negli ultimi dieci minuti. Domani la rivincita, in programma al centro sportivo di Verderio Inferiore alle 15.