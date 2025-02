CALCIO, CORTENOVA IN CRESCITA: DOMENICA SCONTRO DIRETTO COL FOPPENICO

Data pubblicazione 7 Febbraio 2025

CORTENOVA – Settimana intensa per la prima squadra del Cortenova, reduce dall’immeritata sconfitta del turno infrasettimanale contro il Verderio e dalla precedente vittoria casalinga contro la Rovinata. Tre punti in due partite che hanno aiutato nel migliorare una classifica non ancora ottimale, ma certamente più positiva rispetto all’inizio della sosta invernale.

Da gennaio in avanti, la rosa di Andrea Tantardini ha collezionato due vittorie, un pareggio e una sconfitta, maturata appunto nella gara di ieri sera. Una partita in cui i valsassinesi hanno giocato a viso aperto contro una delle squadre più attrezzate per il salto di categoria, uscendo sconfitti di misura dopo il gol subito ad inizio match. Prestazione comunque convincente e di buon auspicio per il prossimo impegno, in programma domenica a Carenno contro il Foppenico.

Valsassinesi e calolziesi sono quasi appaiati in classifica, con questi ultimi in vantaggio di due punti. Un vero e proprio scontro diretto, dunque, che mette in palio punti fondamentali per la rincorsa ai playoff. All’andata ebbe la meglio il Cortenova, che si impose 1-0 grazie al rigore vincente di Leonardo Ripamonti. L’ultima sfida a Carenno, invece, andò al Foppenico, vittorioso 2-1 nell’aprile della scorsa stagione.

Un crocevia fondamentale quindi per i gialloblu, che sono usciti con uno spirito diverso dalle vacanze natalizie. Un’onda certamente da cavalcare per ambire a risultati di rilievo.

RedSpo