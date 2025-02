Data pubblicazione 8 Febbraio 2025

LECCO – Comincia un nuovo campionato per la Lecco Calcio, un mini torneo di 13 giornate per evitare i playout. Chiuse le gestioni fallimentari dei tecnici Francesco Baldini e di Gennaro Volpe, tocca adesso a Federico Valente risollevare la classifica. E deve farlo a partire da domani, domenica 9 febbraio, quando al Rigamonti-Ceppi è in programma alle 17:30 il match Lecco-Pro Vercelli .