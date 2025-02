LETTERA: “GLI ANIMALISTI SFIDANO IL SENSO DEL RIDICOLO PER DIFENDERE IL “SACRO LUPO””

Data pubblicazione 8 Febbraio 2025

Spiace, ma non sorprende constatare che il punto di vista di chi comunemente e quotidianamente vive la socialità, ma anche la natura, venga sminuito da chi ha solo l’interesse a gonfiare la “questione lupi”, tanto da scomodare i santi.

In realtà è la conferma di quanto si voleva mettere in luce. E del fatto che certa politica promuove le richieste dei pochi, sorvolando sulle necessità dei molti.

Ragione per cui, chi porta una voce contraria, è utile che si tuteli con l’anonimato. Del resto, chiunque oggi affronti il tema senza dichiarare che i lupi vanno uccisi è bollato come animalista con accezione offensiva, quasi violenta, e non come chi, razionalmente, pone il lupo piuttosto in fondo alla sempre più lunga lista di problemi da affrontare.

Evidentemente, il messaggio non è stato compreso: i dati sono chiari e non è facendo voli pindarici con altri territori, con altre nazioni, addirittura con altri continenti che sono in discussione. Se vogliamo trascendere e guardare oltre nel tempo e nello spazio, bene: pensiamo al fatto che non siamo mai stati così vicini a una terza guerra mondiale… e non è una dichiarazione provocatoria.

Sugli episodi di aggressione un breve, ma doveroso passaggio a favore di chi ci legge e non è, giustamente, documentata o documentato: sono stati smentiti, compreso l’ultimo di Trani, ad eccezione di Vasto e Roma sui quali, ovviamente viene taciuto il fatto, che le due lupe responsabili fossero state precedentemente abituate all’essere umano e, come tali, molto più vicine nel comportamento a cani vaganti che ai lupi. È utopico chiedere onestà all’interlocutore, che proprio sul fatto di Roma aveva subito organizzato un incontro volto a suscitare allarme nella cittadinanza, ma andato deserto, visto che anche i romani hanno ben altre emergenze da affrontare.

Come si tace sulle circa 70.000 aggressioni all’anno nella sola Italia a opera di cani, per parlare di misura dei rischi. A tal proposito, visto che non poteva mancare il grido dall’allarme sull’avvistamento a Morterone, basta rinviare alle considerazioni espresse qualche tempo fa sulla stampa locale da un rappresentante venatorio, non da un animalista, circa i veri pericoli che oggigiorno circolano sulle nostre montagne.

Ma non si starà a disquisirne visto che, per accontentare l’interlocutore e tornare al punto di partenza, verrà introdotto il test del DNA nei Pronto Soccorso: dato che l’Ospedale di Lecco è intitolato ad Alessandro Manzoni, la conclusione non può che essere: “Questo matrimonio s’ha da fare”.

Restiamo in attesa di altri matrimoni tra esigenze della cittadinanza e sanità pubblica.

Una lettrice