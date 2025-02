SAN VALENTINO DA NOI, IN ITALIA, IN EUROPA E NEL MONDO: COME E PERCHÉ

Data pubblicazione 14 Febbraio 2025

Inserendo “San Valentino” in un motore di ricerca, poche frazioni di secondo e click… 175 milioni di pagine consultabili. Un vero e proprio Mare Magnum in cui abbondano consigli, promozioni, idee, poesie, pubblicità, disegni, curiosità, e chi più ne ha più ne metta. Di fronte ad una letteratura tanto ampia vi risparmiamo la consultazione e vi proponiamo una sintesi delle notizie più interessanti, perché San Valentino ha sempre fatto parlare di sé.

Le origini. La figura del vescovo Valentino è storicizzata nel II secolo d.C. a Terni e il martire della chiesa è ricordato più per la designazione a Santo protettore degli innamorati che per altri miracoli a lui attribuiti.

In realtà sarebbe più opportuno parlare di Santo dell’amore universale, ma alcuni racconti e leggende entrati nella cultura popolare ci hanno consegnato un Valentino con un occhio di riguardo verso le coppiette.

Due su tutti: la riconciliazione di due innamorati che stavano furiosamente litigando e la celebrazione di un amore impossibile da far impallidire Montecchi e Capuleti. Nel primo caso con una buona parola e un fiore Valentino riportò armonia sui ragazzi e dei piccioni volteggiarono in cielo propiziando amore (da qui il termine piccioncini); nel secondo caso unì il centurione romano Sabino con la ragazza cristiana Serapia, non male in tempi di guerre tra pagani e cristiani. Pare inoltre che Valentino officiasse matrimoni clandestini trasgredendo così alle leggi dell’imperatore romano Claudio che impedivano agli uomini giovani di convolare a nozze.

Perché il 14 febbraio? Quel giorno del lontano 273 il vescovo Valentino venne martirizzato (decapitazione), ma non è solo per questo che venne scelta tale data… In realtà, nel mondo pagano, la metà del mese di febbraio coincideva con i Lupercalia : antichi riti di fertilità in onore di Giunone, la dea romana delle donne e del matrimonio, e di Pan, il dio della natura (The World Book Encyclopedia, 1973). Curiosamente, già dai lupercalia ci si omaggiava con doni reciproci; le celebrazioni tuttavia avevano un andamento ben diverso dall’attuale S. Valentino e non mancavano i momenti libidinosi.

Business day? Spesso si associa San Valentino a una ‘festa commerciale’ ed effettivamente il giro di affari e l’indotto dell’amore producono cifre da capogiro: Milioni e milioni di euro per regali, fiori, cene, terme… Del resto è il prezzo (o il costo?) della popolarità di cui ormai sono ammantate un po’ tutte le festività. Se si pensa poi che già da fine ‘800 alcune tipografie USA misero in commercio dei biglietti d’auguri standardizzati, si capisce da quanto lontano si parta.

San Valentine’s Day all over the World. Spontaneamente sono in molti nel mondo a festeggiare San Valentino e non mancano alcune usanze particolari. In Olanda le ragazze orange ricevono grandi cuori di liquirizia; negli Stati Uniti è festa per tutti con lo scambio di centinaia di Valentine (i biglietti) non solo tra fidanzati ma anche amici, conoscenti, parenti, vicini di casa e compagni di classe. In Danimarca si consegnano mazzi di fiori bianchi (SnowDrops), in Romania invece San Valentino è Dragobete, figura tipica del Paese.

Nella formale società giapponese infine anche San Valentino ha delle precise regole: le ragazze regalano ai maschietti, anche solo amici, del cioccolato (giri-choko) e un mese dopo, 14 marzo, chi lo ha ricevuto ricambia con del cioccolato bianco. Il 14 aprile invece chi non ha ricevuto cioccolato, né bianco né classico, pasteggia in solitudine con spaghetti al nero di seppia. L’usanza trova riscontri pure in Corea. Ma non solo: in Giappone esistono anche Honmei-Choko per fidanzati ufficiali e tomo-choko per le amiche. Una mania insomma.

E in Italia? Chiudiamo il nostro excursus tornando a casa. Noi italiani, è risaputo, siamo un popolo particolare: non metodici come le popolazioni nordiche né tradizionalisti come i popoli del sol levante. La nostra abilità e l’arte di arrangiarsi ed anche la voglia di far festa. Provate a indovinare chi ha inventato e caldeggia la festa dei single di San Faustino?…

