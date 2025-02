CALCIO: CORTENOVA IN ZONA PLAYOFF, MA OCCHIO ALLA MALEDETTA “FORBICE”

Data pubblicazione 19 Febbraio 2025

CORTENOVA – Quattro vittorie in sei partite, 13 punti conquistati sui 18 disponibili, con due scontri diretti vinti. Un inizio 2025 decisamente convincente per la prima squadra del Cortenova, che ha ritrovato la retta via e, con essa, la zona playoff.

Il trionfo casalingo contro il Montevecchia ha regalato ai valsassinesi la quinta piazza nel girone L di seconda categoria, ma non solo: per la prima volta in stagione, il Cortenova è infatti riuscito a vincere con più di un gol di scarto e a mantenere la porta inviolata in due gare consecutive. Segnali davvero incoraggianti, che permettono alla squadra di Tantardini di arrivare col piglio giusto alle prossime cruciali sfide, sulla carta più abbordabili rispetto agli ultimi impegni: OSGB Merate, Olgiate Aurora e Pagnano.

Fare punti in queste partite, che all’andata hanno creato diverse problematiche, vorrebbe dire non solo distanziare le altre contendenti alla zona playoff, ma anche e soprattutto accorciare le distanze rispetto al secondo posto in classifica. E il perché è presto detto: per la disputa dei playoff, infatti, è necessario che la distanza tra le due dirette rivali (seconda contro quinta, terza contro quarta) sia inferiore ai 10 punti. Un divario ancora da colmare, dunque, dal momento che Cortenova e Audace Osnago sono a ora divise da 13 punti, con quest’ultima che ha ancora una partita da recuperare.

Insomma, guai ad accomodarsi sugli errori e, soprattutto, vietati i passi falsi. Domenica i gialloblù saranno ospiti dell’OSGB Merate, dodicesimo in classifica e a caccia di punti salvezza.

La gara di andate terminò in pareggio, con il gol di Ciresa che permise di rimontare l’iniziale svantaggio.

RedSpo