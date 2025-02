IL SONDAGGIO DI VN. “RICOMPENSA” DOPO UN FURTO, È L’ULTIMA SPIAGGIA?

Data pubblicazione 21 Febbraio 2025

VALSASSINA – Il sondaggio di questa settimana interroga i lettori di Valsassinanews in merito ad un caso strettamente collegato all’ultima otazione riguardante il ritorno dei furti nelle case della valle, ovvero la recente notizia di una “ricompensa” offerta da un valsassinese dopo un furto subito nella propria abitazione.

La violazione dei propri spazi e dei propri beni, in maniera così violenta psicologicamente ma purtroppo a volte anche fisicamente, porta le sfortunate vittime a cercare tutte le possibili soluzioni per rifarsi del torto subìto: il mezzo di una “ricompensa” per un eventuale e sperato recupero del maltolto è stato quello designato dal mittente della missiva a noi arrivata, ma chissà, ce ne potrebbero anche essere altri. A voi lettori chiediamo: cosa ne pensate? È l’ultima spiaggia per i derubati, lo Stato può ancora aiutarli o, a mali estremi, lo strumento migliore potrebbe essere una “taglia”?

Il nuovo sondaggio avrà termine giovedì 27 febbraio.

"RICOMPENSA" OFFERTA PER UN FURTO IN CASA Non rimane che questo...

Meglio affidarsi allo Stato

Ci vorrebbe una taglia...

Non ho idee chiare in merito

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati

