CALCIO, CORTENOVA DELUXE: LA FORZA DEL GRUPPO PER SOGNARE IN GRANDE

Data pubblicazione 24 Febbraio 2025

CORTENOVA – Momento d’oro per la prima squadra del Cortenova, che contro l’OSGB Merate ha tirato fuori l’ennesima prestazione di livello, accorciando di qualche punto sulle squadra avanti in classifica. Se si guarda il momento di forma, quella valsassinese è la compagine che ha ottenuto più punti, ben 12, nelle ultime cinque gare, al pari del Mandello.

La netta vittoria contro il Merate ha regalato a Tantardini l’ennesima domenica felice, così commentata sui social dallo stesso allenatore gialloblu: “Siamo una squadra giovane che sta entusiasmando: con l’OSGB sono arrivati i primi gol in stagione di Bellati, classe 2003, la seconda rete consecutiva di Tagliaferri (2004) e la marcatura di Gerosa (2000). Inoltre da registrare l’esordio in prima squadra di Mattia Orlandi, portiere della juniores classe 2007″.

Quattro i gol sul tabellino di domenica, mai così tanti in stagione in una sola partita, due dei quali arrivati nel secondo tempo e siglati da un calciatore entrato dalla panchina, così come accaduto lo scorso weekend. Segnali di un team che lavora unito verso una direzione, quei playoff che, ad oggi, distano ancora quattro punti (ricordiamo la “forbice” per poter accedere agli scontri diretti”).

Guai a perdere l’attenzione, perché il prossimo match può nascondere diverse insidie. I gialloblu se la vedranno infatti con l’Olgiate Aurora, squadra a caccia di punti per scongiurare il rischio retrocessione. La sfida dell’andata finì 1-1, con la rete di Ciresa a pareggiare i conti.

Squadre in campo domenica 3 marzo alle 14:30 a Bindo. A seguire consueta cronaca di VN.

RedSpo