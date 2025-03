CALCIO, CORTENOVA: IN MISSIONE COL PAGNANO PER RIAGGANCIARE I PLAYOFF

Data pubblicazione 8 Marzo 2025

CORTENOVA – Il pareggio casalingo maturato contro l’Aurora Olgiate brucia ancora in casa Cortenova, ma il tempo per pensarci è già finito: domenica infatti i valsassinesi avranno una grandissima chance di tornare alla vittoria sul campo del Pagnano, fanalino di code del girone L di Seconda Categoria.

Mister Andrea Tantardini ha commentato il match della scorsa domenica con poche parole che fanno intendere una visione tutto sommato positiva: “Quinto risultato utile consecutivo – scrive l’allenatore sui social -, peccato per la beffa finale”. Già, perché se non fosse per un autogol a pochi minuti dal termine e, soprattutto, per la sfortunata serie di traverse colpite nei 90 minuti (ben tre!), i valsassinesi non avrebbero perso la quinta piazza della graduatoria, ora occupata dal Montevecchia. Una rincorsa ai playoff che si fa dunque più ardua, con la tanto temuta forbice di 9 punti che pende sulla testa dei gialloblu.

Analizzando la prestazioni di domenica, quello che risulta è una prestazione dai due volti. Insufficiente il voto del primo parziale, iniziato alla grande con il gol in apertura di Ciresa e la traversa di Ripamonti, ma poi proseguito in calando sotto i colpi degli avversari, andati in gol ben tre volte, due delle quali partendo, fortunatamente, da posizione di fuorigioco. Nella ripresa invece un piglio decisamente diverso, con l’immediato vantaggio di Diakhate e tante conclusioni verso lo specchio della porta, prima del rocambolesco pareggio alla prima occasione buona dell’Olgiate.

Insomma, una pagina da voltare alla svelta e quale occasione migliore se non la trasferta in casa dell’ultima della classe. All’andata il Pagnano vendette cara la pelle, portandosi a casa inaspettatamente un 2-2 con doppia rimonta in Valle. A segno andarono Gritti e Ciresa.

Partita in programma alle 14:30 al San Luigi Stadium di Merate. A seguire, consueta cronaca di VN.

Foto di Gabriella Denti

