CALCIO, CHE MOMENTO PER IL CORTENOVA! E ALLA PROSSIMA IL DENTRO O FUORI CONTRO IL LOMAGNA

Data pubblicazione 17 Marzo 2025

CORTENOVA – Sorrisi a 36 denti in casa Cortenova dopo la splendida vittoria di ieri contro la Polisportiva 2001, maturata con una prestazione più che convincente nonostante l’inferiorità numerica per un’ora di gioco.

Una partita che ha dato tante certezze ai valsassinesi, che con carattere e voglia di portare a casa il risultato hanno sfoderato una delle migliori prestazioni della stagione sul piano tattico e fisico: anche con l’uomo in meno il Cortenova ha mantenuto una grande solidità, leggendo perfettamente la fase difensiva e sfruttando al meglio i contropiedi. Perfetti anche i cambi di mister Tantardini, che hanno dato freschezza e soprattutto velocità per colpire in ripartenza, come dimostra la perla siglata da Ripamonti che è valsa i tre punti.

L’unica nota stonata del weekend viene dagli altri risultati, con le formazioni di testa che non mollano un colpo. Il Cortenova ad oggi è sesto, distante un punto dal Montevecchia che occupa la quinta piazza, l’ultima valida per i playoff. Dodici invece i gradini che separano i valsassinesi dall’Oratorio Lomagna, secondo in classifica, con la forbice dei playoff che prevede una distanza massima di 9 punti tra 2ª e 5ª in graduatoria.

Insomma, una strada ancora in salita nonostante il grande girone di ritorno che ha permesso ai gialloblu di tenere viva la speranza.

Ma il bello viene ora: domenica infatti ci sarà lo scontro da dentro o fuori, che vedrà il Cortenova impegnato proprio sul campo dell’Oratorio Lomagna. Un match che potrebbe decretare le sorti della stagione: una vittoria metterebbe una bella pietra miliare per l’accesso agli spareggi, mentre una sconfitta potrebbe valere la parola fine sulle speranze dei valsassinesi. All’andata ebbe la meglio la formazione lecchese, che si impose 1-0 in Valle.

RedSpo

Foto di Gabriella Denti

LEGGI ANCHE