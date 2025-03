IL SONDAGGIO DI VN. VENDITE PORTA A PORTA, SERVONO REGOLE PRECISE?

Data pubblicazione 17 Marzo 2025

VALSASSINA – Il sondaggio di questa settimana interroga i lettori di Valsassinanews riguardo il caso della venditrice porta a porta accusata e multata per tentata truffa.

La donna, che ha suonato al campanello di abitazioni e appartamenti dei ballabiesi senza il permesso del comune, era stata segnalata dai cittadini ed è stata multata per oltre 5mila euro. Il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola è stato ospite sulla tv nazionale proprio per parlare di questo particolare caso, che ha scatenato il dibattito social.

A voi lettori chiediamo: contro potenziali ladri e truffatori, servono regole precise per la vendita porta a porta?

