SABATO A PAGNONA LA POSA DI QUATTRO “PIETRE D’INCIAMPO”

PAGNONA – Il Comune di Pagnona ha organizzato una cerimonia per la posa di quattro “pietre d’inciampo” per altrettanti cittadini del Comune valsassinese, deceduti nel campo di concentramento nazista di Hersbruck, in Germania.

La cerimonia si terrà sabato 22 marzo alle 10, nella via Centrale di Pagnona.

Le pietre d’inciampo sono un’iniziativa dell’artista tedesco Gunter Demnig in memoria di cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti. L’iniziativa è partita nel 1995, a Colonia, e consiste nell’incorporare nel selciato stradale delle città dei blocchi in pietra ricoperti da una piastra di ottone posta sulla faccia superiore.

