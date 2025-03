IL SONDAGGIO DI VN. STRADE “DISASTRATE” PER LA FIBRA OTTICA, CHE NE PENSI?

Data pubblicazione 21 Marzo 2025

VALSASSINA – Il sondaggio di questa settimana interroga i lettori di Valsassinanews su un risvolto “negativo” dell’evoluzione tecnologica: le strade disastrate dopo l’installazione della fibra ottica.

Gli interventi di installazione delle nuove infrastrutture lasciano spesso uno scenario desolante sulle strade valsassinesi: vie che prima degli interventi necessitavano dell’ordinaria manutenzione si trovano con importanti conseguenze lasciate dai lavori e portano con sé inevitabili disagi per gli automobilisti e per chi le percorre ogni giorno. Le difficoltà nel gestire una regia complessa per i vari interventi attivi o in programma portano anche a molte riaperture ravvicinate, che potrebbero essere un’ulteriore causa di inconvenienti.

A voi lettori chiediamo: “Fibra ottica, strade disastrate. Cosa ne pensate?”

Il nuovo sondaggio avrà termine giovedì 27 marzo. Fino ad allora si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto, oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

