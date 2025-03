CORTENOVA CALCIO, MISSIONE PLAYOFF: COL BARZANÒ VIETATO SBAGLIARE

Data pubblicazione 27 Marzo 2025

CORTENOVA – Clima caldo in casa Cortenova, ma non per il primo sole primaverile che in questi giorni ha scaldato la Valsassina. La vittoria in esterna contro l’Oratorio Lomagna, imbattuto in casa prima di aver affrontato i valsassinesi, ha ulteriormente galvanizzato una squadra già sugli scudi per il grande momento di forma. Nel girone di ritorno, i gialloblu hanno infatti collezionato ben otto vittorie su undici partite, con una sola sconfitta contro la capolista Verderio. Un ruolino di marcia che ha reso sempre più grande la speranza di poter raggiungere i playoff di categoria, agganciati domenica nel trionfo di Lomagna.

I dati parlano chiaro: nelle ultime tre partite la quadra di mister Andrea Tantardini ha raccolto il bottino pieno con tre “corti musi“, richiamando un termine tanto caro all’ex allenatore juventino Allegri. Tre vittorie di misura, tutte per 1-0, che hanno messo in luce una solidità difensiva ancora mai vista in campionato fino ad oggi. Tutte gare delicate in cui i valsassinesi hanno dimostrato grande carattere e capacità di colpire e soffrire nel momento giusto.

E a quattro giornate dal termine, tutto può ancora succedere. Il primo obiettivo è quello di non lasciare punti per strada nelle prossime due gare, in calendario contro avversari sulla carta abbordabili (Barzanò e FCD Merate), prima del finale di fuoco con Audace Osnago e Mandello.

Partendo dal prossimo match, si torna tra le mura amiche del centro sportivo Todeschini. All’andata il Barzanò mise in grande difficoltà il Cortenova, allora in crisi di risultati. La vittoria arrivò solo nei minuti finali grazie ad un autogol, dopo che Spada aveva rimontato l’iniziale svantaggio.

Guardando il calendario, particolarmente interessante la sfida tra Mandello e Verderio. In ottica playoff, Osnago e Lomagna se la vedranno in trasferta rispettivamente con Barzago e Rovinata, mentre il Montevecchia partirà favorito contro il Pagnano, fanalino di coda della classifica.

RedSpo

Foto di Gabriella Denti