IL SONDAGGIO. VALLE “TECNOLOGICA”: SIAMO ABBASTANZA CONNESSI?

VALSASSINA – Il sondaggio di questa settimana interroga i lettori di Valsassinanews su un tema che riguarda la vita quotidiana in valle: l’evoluzione tecnologica in Valsassina, in particolare le connessioni.

Negli ultimi anni, anche in Valsassina si stanno ponendo le basi per infrastrutture tecnologiche più avanzate come la fibra, che, nonostante le conseguenze dei lavori sulle strade (qui il nostro sondaggio in merito), ha portato una maggiore agilità di connessione ai cittadini. A voi lettori chiediamo: questo può essere visto come il principio di un’evoluzione tecnologica o, nonostante ciò, non siamo abbastanza connessi?

Il nuovo sondaggio avrà termine giovedì 10 aprile. Fino ad allora si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto, oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

VALSASSINA "TECNOLOGICA": SIAMO ABBASTANZA CONNESSI? Sì

No

Tv, internet e telefonia "primitivi"

Qualcosa si sta muovendo

Unica traccia i danni stradali della fibra

Non ho idee precise in proposito

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna magna Vedi risultati

