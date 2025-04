LECCO – Uno degli ultimi banchi di prova per il Lecco di mister Federico Valente sarà la sfida in casa di sabato pomeriggio contro l’Albinoleffe: al Rigamonti-Ceppi, i bergamaschi si presentano forti del quarto posto in classsifica e di uno stato di forma invidiabile, mentre i blucelesti, reduci dalla sconfitta di Padova, hanno bisogno di conquistare ulteriori punti per superare l’attuale 14º posto e mettersi definitivamente alle spalle la zona retrocessione …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS