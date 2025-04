“MUSICALMENTE …PER LILIANA”. DOMANI SERA UN CONCERTO ALLA FORNACE

BARZIO/PRIMALUNA – Domani, 12 aprile, alle 20 al Museo La Fornace di Barzio, si terrà un concerto di musica classica organizzato dall’Associazione Liliana Bergamini OdV. II programma, ricco e variegato, vedrà protagoniste la violinista Marina Ghigino, che si esibirà sia in qualità di violino solista che in duo violino-pianoforte con la sorella Daniela, e le pianiste Daniela Ghigino e Anna Abbate, che si esibiranno in duo di pianoforte a quattro mani. Il programma proporrà brani di J.S.Bach, N.Paganini, J.Brahms, H. Wieniawski, J.Massenet e F.Kreisler.

Con il concerto “Musical Mente per Liliana Concerto di primavera”, l’associazione inaugura la propria attività di promozione sociale e culturale in memoria di Liliana Bergamini.

L’associazione è stata fondata con l’intento di continuare le iniziative che Liliana ha ispirato e realizzato durante la sua vita, caratterizzata da un forte valore umano, capacità organizzativa e lungimiranza. Ha operato in vari ambiti, dall’agricoltura all’associazionismo e al sociale. In particolare, nel settore agricolo ha operato con l’azienda agricola “Due Soli“, fondata insieme al marito Ezzelino, e ha contribuito a creare il Consorzio Terrealte, di cui è stata anche fondatrice, nonché l’Associazione Donne in Campo. Liliana è stata animata anche da un forte spirito di partecipazione sociale, impegnandosi attivamente nelle attività parrocchiali dedicate all’educazione dei giovani, anche attraverso progetti di adozione e affido. L’ampiezza della sua azione umana e professionale può ispirare una vasta gamma di iniziative, tutte orientate verso la rinascita della montagna, un obiettivo che l’associazione a lei dedicata intende promuovere con passione.

La partecipazione al concerto è libera e aperta a tutti.

