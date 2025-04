VALVARRONE, APERTA L’ASTA PER LE MALGHE AGROGNO E MERIS DE SCIMM

VALVARRONE – Il Comune di Valvarrone ha comunicato che è stata pubblicata all’Albo Pretorio e sul proprio sito istituzionale la documentazione relativa all’asta pubblica per l’affittanza delle malghe “Agrogno” in località Tremenico e “Meris de Scimm” in località Introzzo.

Le caratteristiche del bando prevedono la scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, un canone annuo a base di gara di 1.500 euro e un contratto della durata di 6 anni rinnovabili.

Le offerte sono da presentare entro e non oltre le 12 del 12 maggio; l’apertura delle buste delle offerte avverrà il 13 maggio alle 9:30.

A questo link è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione necessaria.