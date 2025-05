VOTA IL SONDAGGIO VN. RIVORRESTI IN VALSASSINA IL FESTIVAL ‘NAMELESS’?

VALSASSINA – Il sondaggio di questa settimana interroga i lettori di Valsassinanews su un tema di dibattito: il ‘Nameless’ in Valsassina.

Il celebre festival di musica EDM, nato in Valsassina e, dopo 5 edizioni a Barzio, traslocato alla Poncia di Annone Brianza, vedrà un nuovo cambio di location: è infatti di pochi giorni fa l’annuncio del patron Alberto Fumagalli che l’edizione 2025 sarà l’ultima ad Annone e forse addirittura nel lecchese.

L’addio alla valle aveva deluso molti abitanti (come dimostrato da uno dei nostri sondaggi), per cui a voi lettori vogliamo quindi chiedere: rivorreste in Valsassina il ‘Nameless’?

Il nuovo sondaggio è in corso e avrà termine giovedì 8 maggio.

Il nuovo sondaggio è in corso e avrà termine giovedì 8 maggio.

RIVORRESTI IN VALSASSINA IL FESTIVAL 'NAMELESS'? Sì, è stato un successo

No, troppo casino

Tanto non tornerà mai più qui

Non ho idee precise in proposito

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna magna Vedi risultati