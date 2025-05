FINALE PLAYOFF PRIMAVERA: IL LECCO VINCE L’ANDATA, RETE DI RIVA AL 26′

LECCO – Con una prova di straordinario carattere, il Lecco Primavera vince 1-0 l’andata della finale playoff contro il Mantova di fronte a oltre 700 spettatori presenti al Rigamonti-Ceppi.

Mister Mazzoleni – squalificato per due giornate e sostituito in panchina dal suo vice Manuel Rossi – non può disporre degli squalificati Marrosu e Meleddu. Dopo un paio di ottimi interventi di Constant per difendere la sua porta, a sbloccare la partita è il Lecco, con Riva che dentro l’area sul primo palo impatta il cross di Ceola firmando l’1-0 dopo 26 minuti…

