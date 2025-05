CASO CASSINA: TUTTO TACE (O QUASI) SUL DRAMMA FAMILIARE. ECCO PERCHÉ

CASSINA VALSASSINA – È un vero giallo, in salsa valsassinese, nel quale sono e soprattutto saranno le perizie tecniche a stabilire cosa sia successo, quel maledetto lunedì 18 novembre 2024 nell’appartamento di via Castello nel centro paese a Cassina dove venne trovata senza vita la 73enne Margherita Colombo; accanto a lei c’era il figlio Corrado Paroli di 48 anni (a destra e sotto).

Quest’ultimo versava in stato d’incoscienza e in condizioni gravi. Portato al ‘Manzoni’, successivamente venne giudicato fuori pericolo e indagato dalla Procura della Repubblica di Lecco.

L’ipotesi di reato: omicidio volontario aggravato dalla relazione di parentela.

Nell’ordinanza di custodia cautelare, firmata dal Gip Nora Lisa Passoni dopo l’interrogatorio del valsassinese è stato ricostruito in cinque pagine l’accaduto, descrivendo i particolari: Laura Verdiana Galli, moglie separata di Paroli (a destra col marito e il padre Stefano) si è presentata alla caserma dei Carabinieri di Introbio e riferito di temere che l’ex marito “avesse commesso gesti anticonservativi e che aveva rinvenuto nell’atrio prospiciente la propria casa tre buste intestate a lei e a ciascuno dei figli contenenti monili d’oro, soldi e soprattutto lettere di addio evocative delle intenzioni sucide”. Il Gip conclude così: “La morte di Margherita Colombo è stata causata da un’azione cosciente e volontaria del figlio, che può essere affermata sulla base delle prova logica costituita da tutte le risultanze sinora confluite nel fascicolo”.

Sempre nell’ospedale del capoluogo è stato effettuato il 21 novembre l’esame autoptico sul corpo della donna, alla ricerca delle cause effettive della morte. Non era chiara infatti la dinamica di quanto accaduto nella casa sull’Altopiano dove madre e figlio risiedevano (Paroli si era separato dalla moglie un anno e mezzo prima).

Fin qui, quanto noto un po’ a tutti. L’aggiornamento arriva a quasi sei mesi dal tragico fatto di Cassina. L’avvocato del valsassinese, Marcello Perillo, conferma al nostro quotidiano che permane l’attesa per gli sviluppi seguiti all’autopsia e agli accertamenti tossicologici e dunque la decisione che la magistratura prenderà a proposito del figlio della vittima, suo assistito. Tempistica inusuale? Per nulla, in casi delicati come questo – con aspetti tecnici e di medicina legale a volte difficili da tradurre in prove concrete e soprattutto inattaccabili – è possibile che il lasso di tempo tra l’esame autoptico e le scelte di una Procura si dilati, anche oltre il timing di questo caso specifico.

La sensazione comunque è che non si dovrà attendere ancora molto per conoscere le decisioni maturate nel grande palazzo a vetri di corso Promessi Sposi, a proposito di un dramma che – naturalmente – ha scioccato non solo il piccolo paese dell’Altopiano ma un po’ tutta la Valsassina – dove madre e figlio sono ben conosciuti (così come alcune vicende del passato collegate a Paroli e a quella che era stata la sua famiglia da sposato).

