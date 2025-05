CORSA IN MONTAGNA, CORTENOVA TORNA PROTAGONISTA CON GLI “ITALIANI”

CORTENOVA – Torna protagonista della corsa in montagna il paese di Cortenova: domenica 18 maggio, dopo due anni, i prati valsassinesi assegneranno i titoli italiani individuali Allievi/e e Cadetti/e, oltre ai titoli di società e per rappresentative regionali Under 1613.

Sono 262 gli atleti iscritti alle quattro gare tricolori, con i migliori tre Allievi/e che conquisteranno un posto in Nazionale per la International U18 Mountain Running Cup in Slovacchia1.

L’evento, organizzato dal Centro Sportivo Cortenova, si apre oggi, sabato, con la sfilata delle delegazioni regionali e la cerimonia ufficiale13.

Attesa una folta partecipazione di atleti lecchesi, con occhi puntati localmente sui valsassinesi Francesco Gianola dell’AS Premana (foto a sinistra) e Federico Orlandi del Team Pasturo.

Domenica, base operativa alle scuole Bellomi di Bressanella: dalle 10 si susseguiranno le prove Cadette (2,25 km), Cadetti e Allieve (3,5 km), e Allievi (4,5 km)1. Le premiazioni sono previste alle 14:30 al centro polifunzionale di Bindo13.

RedSpo