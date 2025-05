GRRRIGNA COMICS: FESTIVAL DIFFUSO DEL FUMETTO IN VALLE, TERZA EDIZIONE

VALSASSINA – Si avvicina il weekend del GRRRigna Comics, il festival diffuso del fumetto in Valsassina organizzato dalla associazione culturale La Fucina. La terza edizione, con nuovi ospiti ma anche il ritorno di molti amici, è in calendario venerdì 30, sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, in diversi luoghi istituzionali e informali nei paesi di Barzio e Cremeno.

Per conoscere il programma nei minimi dettagli si consiglia di seguire le pagine social del festival: www.facebook.com/GRRRignaComics e https://www.instagram.com/grrrignacomics/.