GRRRIGNA COMICS: FESTIVAL DIFFUSO DEL FUMETTO IN VALLE, TERZA EDIZIONE

VALSASSINA – Si avvicina il weekend del GRRRigna Comics, il festival diffuso del fumetto in Valsassina organizzato dalla associazione culturale La Fucina. La terza edizione, con nuovi ospiti ma anche il ritorno di molti amici, è in calendario venerdì 30, sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, in diversi luoghi istituzionali e informali nei paesi di Barzio e Cremeno.

La locandina di quest’anno è firmata Riccardo Ciancone, illustratore del collettivo Merda Editore che ha immaginato un suo personaggio, Ragazza Anime, atterrare alla scoperta di una Barzio spaziale. Durante la tre giorni ci sarà spazio per l’editoria dedicata ai ragazzi, per il fumetto indipendente, per autori emergenti e nomi affermati che affrontano nuove sfide. Tra le novità di quest’anno la self area attraverso la quale il GRRRigna Comics avvia una collaborazione con la scuola del fumetto di Milano. È una prima volta anche l’incontro con la professione del traduttore: se ne parlerà con una valsassinese, Ada Milani, ricercatrice dell’Università di Firenze e traduttrice dal portoghese di “Ballata per Sophie“, graphic novel di successo internazionale.

Il GRRRigna Comics parte venerdì pomeriggio con i laboratori di fumetto per bambini e ragazzi affidati a Denise Alini (If Edizioni) e Olga Arrigoni Neri, gratuiti fino a esaurimento posti (per iscrizioni seguire il festival sui social) ma l’inaugurazione sarà in serata con protagonista Filippo Sala in “Fant(ai)sia: sognare ai tempi dell’intelligenza artificiale“. In tempi recentissimi infatti l’AI ha fatto la sua comparsa nel mondo del fumetto, creando dibattito e preoccupazioni, e sarà argomento anche dell’incontro di “Capa” Alessandro Costa con Pelatiefumetti dal titolo “Guerre artificiali. Guida galattica per giovani artisti“. Al GRRRigna Comics si parlerà anche di parodia, è “lo strano caso di Merda Editore” con Gianfranco Geria, Riccardo Ciancone e Kuro.

“Il fumettista che visse due volte” vedrà protagonisti Diego Fasano e Paolo Chiesurin, intervistati da Loris Cantarelli, direttore editoriale di Fumo di China. Fumetto e sport sarà il tema dell’incontro tenuto da Stefano Colombo di centometri edizioni, giovane realtà editoriale lecchese impegnata nel raccontare lo sport oltre gli stereotipi e la disabilità. Colombo e centometri presenti anche con la mostra “Sei femmina, non puoi giocare a calcio“. Immancabile un richiamo al fumetto giapponese: sarà il compito di Ilaria Gelli, autrice dell’euro-manga “Bunko 2210“, presentato in compagnia dell’editore Emanuele Tenderini (TataiLab).

Infine, “Miti e leggende del lago di Como a fumetti” è la nuova fatica di Claudio Villa, un maestro del fumetto italiano, ideatore grafico di Dylan Dog e storico copertinista di Tex. Sarà la sua terza presenza al GRRRigna Comics – la prima volta da solo, poi in un inedito confronto con il talentuoso figlio e collega Marco – e con la sua amicizia continua a trasmettere entusiasmo agli organizzatori.

Si conferma così la vocazione culturale del festival pensato da La Fucina: tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito e per il pubblico ci sarà la possibilità di incontrare gli ospiti del GRRRigna Comics in un ambiente sereno e confidenziale, lontano dalla frenesia delle fiere commerciali. Oltre all’impegno dei volontari, il festival è reso possibile dal contributo della Banca della Valsassina, dal patrocinio dei Comuni di Barzio e Cremeno, e dalla consolidata collaborazione con Avis comunale di Lecco e con il Sistema bibliotecario del territorio lecchese.

Per conoscere il programma nei minimi dettagli si consiglia di seguire le pagine social del festival: www.facebook.com/GRRRignaComics e https://www.instagram.com/grrrignacomics/.