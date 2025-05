ADDIO A RITA LUSENTI, EX MAESTRA DI INTROBIO PERITA PER L’INCIDENTE IN BUS

INTROBIO – Non ce l’ha fatta Rita Lusenti, l’ex maestra 71enne di Introbio ma da tempo residente a Lecco rimasta vittima di un incidente a bordo del pullman che portava il coro femminile Vandelia a un concerto a Malcesine (VR), nella zona settentrionale del Lago di Garda.

Questo il commosso saluto della formazione corale valsassinese:

“Signore, accogli l’anima di Rita, che ha lasciato questo mondo troppo presto. Grazie per averle donato la passione per il canto, che l’ha accompagnata nella vita. Ricordiamo la sua gioia nel condividere questo dono con gli altri, la sua dignità nell’affrontare le difficoltà della vita, la sua dedizione alla famiglia, in particolare ai suoi amati nipoti, e infine la sua immensa generosità. Rita, hai lasciato un vuoto enorme tra noi, ti ricorderemo per sempre con affetto”.

Anche l’ex sindaco di Introbio Fernando Rupani ricorda Lusenti (che fu assessora nella sua giunta comunale, ndr):

“La sorte ti ha pestato I piedi senza pietà mia cara amica. E tu l’hai ogni volta affrontata col tuo passo da bersagliera.

Che il paradiso sia pieno di prati in fiore per attraversarli in silenzio col tuo bambino. Ciao Rita“.

L’incidente era avvenuto sabato scorso all’altezza di Torbole (TN); la signora – molto impegnata nel sociale e ricordata come generosa e prodiga – aveva battuto la testa pare dopo una brusca frenata dell’automezzo. Inizialmente era parso trattarsi di un trauma non grave, poi le sue condizioni si sono aggravate e dal Pronto Soccorso locale si è reso necessario il trasporto in eliambulanza fino all’ospedale veronese di Borgo Trento.

In queste ore la tragica scomparsa. Non ancora stabile data e sede dei funerali (appena note saranno pubblicate sul nostro quotidiano on line).

RedCro

–

LA NOTIZIA, L’ALTRO GIORNO SU VN: