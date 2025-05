IL CORO VALSASSINA CERCA NUOVE VOCI MASCHILI

CREMENO – Il Coro Valsassina, storico gruppo corale della zona, apre le porte a nuovi coristi. L’associazione è alla ricerca di nuove voci maschili per ampliare il proprio organico e affrontare insieme nuovi repertori musicali.

Entrare a far parte del Coro Valsassina significa vivere un’esperienza unica fatta di passione per la musica, condivisione e crescita personale. Il coro, noto per le sue esibizioni in suggestive location come chiese e teatri, offre la possibilità di cimentarsi in brani tradizionali e moderni, arricchendo il proprio bagaglio artistico e umano.

Le prove si tengono ogni lunedì dalle 20:30 alle 22:30 a Villa Carnevali, a Maggio di Cremeno, a soli 10 minuti da Lecco. Un luogo accogliente immerso nel verde, ideale per fare musica insieme e stringere nuove amicizie.