IL SONDAGGIO DI VN. TORNA IL NAMELESS IN VALLE: COSA NE PENSI?

VALSASSINA – Dopo il successo delle prime edizioni valsassinesi, il Nameless Festival torna a far vibrare la Valsassina. L’evento musicale più atteso dagli appassionati di elettronica e hip-hop, che l’anno prossimo si terrà di nuovo al Bione di Lecco dopo la parentesi alla Poncia di Annone, tornerà a sorpresa a Barzio per una due giorni speciale a febbraio 2026, promettendo spettacolo, energia e grandi nomi della scena internazionale. L’evento di portata internazionale ha scatenato il dibattito in Valle, per cui la redazione di VN lancia una nuova consultazione per conoscere l’opinione dei valsassinesi e dei nostri lettori.

Il sondaggio: la tua opinione conta!

L’arrivo del Nameless Festival porta con sé entusiasmo e aspettative, ma anche un acceso dibattito tra gli abitanti della Valsassina. Da un lato, la manifestazione rappresenta un’opportunità unica per il turismo, con migliaia di giovani che raggiungono la zona per vivere un’esperienza indimenticabile e per assistere a un evento speciale che mancava da anni. Dall’altro, l’impatto sul territorio e i problemi di rumore sollevano interrogativi tra chi vive e lavora in Valsassina.

Partecipa al sondaggio e facci sapere cosa ne pensi! Le risposte saranno raccolte in forma anonima e i risultati verranno pubblicati nei prossimi giorni sulle nostre pagine.

Perché è importante partecipare?

Il tuo parere è fondamentale per comprendere l’impatto del Nameless Festival sulla Valle. Confrontare opinioni diverse aiuta a valutare i benefici e le criticità dell’evento, contribuendo a una discussione costruttiva sul futuro della manifestazione.

Come partecipare

Rispondere è semplicissimo: basta un click sul nostro sito e in pochi secondi potrai esprimere la tua opinione. Il nuovo poll è in corso e avrà termine giovedì 12 giugno.

Fino ad allora si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

TORNA IL NAMELESS IN VALLE: COSA NE PENSI? Ottimo ritorno, mancava

Faranno il solito casino

Curioso della versione "invernale"

Due giorni poca roba

Non ho idee precise in proposito

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna magna Vedi risultati

