BARZIO – la data non è esattamente incoraggiante, almeno per chi è scaramantico: venerdì 13 giugno. In ogni caso è proprio alle 20:45 di quel giorno che la sala civica di Palazzo Manzoni ospiterà l’assemblea pubblica convocata dal gruppo consiliare di maggioranza del Comune di Barzio.

Trascorso il primo anno di amministrazione, giunta e consiglieri incontrano i cittadini “per informare sull’andamento del mandato, accogliere suggerimenti e rispondere alle curiosità”.

RedPol