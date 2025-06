WEEKEND IN VALSASSINA: EVENTI E APPUNTAMENTI DAL 13 AL 15 GIUGNO

Apertura estiva dei Piani di Bobbio (Barzio)

Con l’arrivo dell’estate, la cabinovia Barzio-Bobbio torna operativa tutti i sabati e le domeniche di giugno, con orario 8:30-12:15 e 13:30-17:00. In quota, oltre ai panorami spettacolari, vi aspettano il Parco degli Gnomi – con giochi in legno, labirinti, altalene e percorsi creativi per i bambini – e il Bobbiotube, tre piste sintetiche per discese in gommoni gonfiabili, accessibili dai 4 anni in su. I biglietti per la cabinovia sono acquistabili anche online, con tariffe agevolate per bambini e la possibilità di portare con sé anche i cani3 4.

Altri eventi in zona

Teatro a Cortenova Sabato 14 giugno, appuntamento con lo spettacolo “ Parenti Serpenti ” al teatro locale, per una serata all’insegna della cultura e del divertimento.

Escursioni e natura Tutto il weekend, la Valsassina offre sentieri, passeggiate e attività outdoor tra i borghi e i paesaggi del Parco della Grigna Settentrionale.

Riepilogo orari cabinovia Barzio-Bobbio

Giorni di apertura Orari Sabato e Domenica 8:30-12:15 / 13:30-17:00

Tariffe principali

Andata/ritorno: €18 adulti, €12 ragazzi (6-15 anni), gratis 0-5 anni

Cani: €3 (guinzaglio e museruola obbligatori)3 4

Consigli per il weekend

Prenotare per tempo le attività più richieste, soprattutto per famiglie con bambini.

Approfittare dell’apertura della cabinovia per una giornata fresca in quota, tra giochi, relax e natura.

La Valsassina aspetta tutti con un fine settimana fra tradizione, avventura e sapori genuini: un’occasione perfetta per vivere la montagna in compagnia.

RedWE