BARZIO, A UN ANNO DALLE ELEZIONI 2024 ASSEMBLEA DELLA MAGGIORANZA

Famiglia, giovani e comunità: i progetti sociali

L’assessore Canepari ha aperto l’assemblea illustrando i risultati raggiunti nell’ambito sociale. «Tante cose sono state fatte e tante altre sono in progetto», ha dichiarato. Tra le iniziative di spicco:

Centro anziani : venti giornate dedicate agli over 65, in collaborazione con le amministrazioni dell’Altopiano, finanziate anche grazie al fondo di solidarietà.

Progetto Ponti : coinvolgimento dei giovani studenti in attività estive, in accordo con il Comune di Cassina, ma aperto a tutti i residenti.

Compiti Point : servizio di sostegno scolastico gratuito, con psicologi professionisti, che partirà ufficialmente a settembre.

Progetto Next: due settimane di attività per i ragazzi delle scuole medie, come alternativa all’oratorio estivo.

Associazioni, volontariato e cultura: una comunità più ricca

Francesca Arrigoni Marocco, vicesindaca e referente per le associazioni, ha sottolineato l’importanza del nuovo regolamento per i contributi, che semplifica la burocrazia e valorizza l’albo delle associazioni. Tra le novità:

Regolamento volontari : riconoscimento ufficiale e assicurazione per chi si occupa gratuitamente della manutenzione del territorio.

Turismo e cultura : apertura dell’ufficio turistico anche nei mesi meno frequentati, affidato a un giovane specializzato in promozione territoriale, e coinvolgimento degli altri comuni dell’Altopiano.

Bus navetta estivo : servizio gratuito tutti i giorni di luglio e agosto, già finanziato al 50%, in collaborazione con il Comune di Cremeno.

Escursioni guidate : aperte a tutti, con accompagnatori di media montagna.

Biblioteca : stabilizzazione dell’impiegata, riconosciuta come risorsa preziosa.

Gemellaggio con Magland : in programma una visita e uno scambio culturale tra i complessi musicali a settembre.

Manifestazioni estive : eventi coordinati internamente, con un programma che unisce innovazione e tradizione.

Cimitero: avviata la manutenzione ordinaria.

Opere pubbliche e servizi: attenzione al territorio

Ringraziando la giunta per il lavoro svolto e sottolineando “la gestione oculata del bilancio e l’impegno per creare servizi virtuosi per i cittadini”, Andrea Ferrari ha elencato i numerosi interventi in corso:

Gestione strade, illuminazione, pulizia del verde e riparazione delle staccionate.

Pressione per l’ultimazione della pista ciclabile e acquisizione di terreni vicino al palazzetto dello sport.

Conclusione della strada agro-silvo-pastorale e accesso ai fondi per l’innevamento della pista di fondo.

Sistemazione della strada per Bobbio e ricerca di fondi per la manutenzione del palazzetto, con priorità alle caldaie.

Trasparenza e innovazione: nasce “Barzio Smart”

Grande attenzione anche alla trasparenza amministrativa, con il lancio della nuova app “BARZIO SMART”, che permetterà ai cittadini di accedere in modo diretto e autonomo a tutte le informazioni e comunicazioni del Comune, con un risparmio stimato di migliaia di euro.

Dialogo con i cittadini e questioni aperte

Il pubblico ha partecipato attivamente, ponendo domande su temi caldi come gli accordi con Silea per la gestione dei rifiuti e la questione del terreno acquistato per la discarica, poi giudicato non idoneo. L’amministrazione ha assicurato che ogni decisione sarà presa con la massima trasparenza e coinvolgendo la cittadinanza.

Un anno di lavoro, uno sguardo al futuro

L’assemblea si è chiusa con un clima di fiducia e collaborazione. «Abbiamo fatto tanto, ma c’è ancora molto da fare», ha concluso la maggioranza. Barzio guarda avanti, forte di una comunità attiva e di una squadra amministrativa determinata a costruire un futuro sempre più inclusivo e sostenibile per tutto l’Altopiano.

C. A. M.