IL NUOVO SONDAGGIO DI VN. ANCORA TANTI INCIDENTI STRADALI IN VALSASSINA

VALSASSINA – Alla luce dei numerosi incidenti stradali che continuano a verificarsi sulle strade della nostra Valle, troppo spesso con gravi conseguenze per i malcapitati coinvolti, si riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale in Valsassina.

La redazione di VN lancia un nuovo sondaggio per conoscere l’opinione dei lettori su un tema che riguarda da vicino la quotidianità di tutti.

Il sondaggio: la tua opinione conta!

I pericoli sulla rete viaria locale sono spesso al centro delle cronache: tra velocità eccessiva, distrazioni alla guida spesso a causa del cellulare e casi eclatanti come quello dei due automobilisti di Cremeno al volante senza aver mai conseguito la patente, il rischio è sempre in agguato. Alcuni Comuni hanno adottato misure di prevenzione, ma i dati dicono che non basta ancora.

Una situazione che fa discutere: c’è chi invoca maggiori controlli e nuovi limiti di velocità, chi invece propone una revisione completa della viabilità, con interventi strutturali e una maggiore educazione stradale per tutti gli utenti.

Partecipa al sondaggio e facci sapere cosa ne pensi! Le risposte saranno raccolte in forma anonima e pubblicheremo i risultati nei prossimi giorni sulle nostre pagine.

Perché è importante partecipare?

Il tuo contributo è fondamentale per capire come i cittadini della Valsassina percepiscono la sicurezza sulle strade locali. Solo confrontandoci potremo costruire una valle più sicura e responsabile per tutti.

Come partecipare

Rispondere è semplicissimo: basta un click sul nostro sito e in pochi secondi potrai esprimere la tua opinione. Il nuovo poll è in corso e avrà termine giovedì 26 giugno.

Fino ad allora si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

ANCORA TANTI INCIDENTI STRADALI IN VALSASSINA Soprattutto causa velocità

Troppe distrazioni

Siamo nella norma, dai

Gira gente senza patente

Vanno aumentati i controlli

Non ho idee precise in proposito

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati

